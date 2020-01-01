Токеноміка Redbelly Network (RBNT) Дізнайтеся ключову інформацію про Redbelly Network (RBNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Redbelly Network (RBNT) Redbelly Network ─ перший у світі офіційно верифікований блокчейн, розроблений в Університеті Сіднея у співпраці з CSIRO, Австралійським національним науковим агентством. Патент #12093247, виданий у США. Redbelly дозволяє емітентам активів перетворювати їх на сумісні структуровані ончейн продукти. Офіційний вебсайт: https://www.redbelly.network/ Whitepaper: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Купити RBNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Redbelly Network (RBNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Redbelly Network (RBNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 140,50M $ 140,50M $ 140,50M Історичний максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Історичний мінімум: $ 0,013136854725629817 $ 0,013136854725629817 $ 0,013136854725629817 Поточна ціна: $ 0,01405 $ 0,01405 $ 0,01405 Дізнайтеся більше про ціну Redbelly Network (RBNT)

Токеноміка Redbelly Network (RBNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Redbelly Network (RBNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RBNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RBNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RBNT, досліджуйте ціну токена RBNT в реальному часі!

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