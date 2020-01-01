Токеноміка Rebel Bots Studio (RBAX) Дізнайтеся ключову інформацію про Rebel Bots Studio (RBAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rebel Bots Studio (RBAX) $RBAX — це токен студії Rebel Bots. $RBAX буде доступний у вибраних іграх бренду Rebel Bots. $RBAX є утиліті токеном і визначається на основі його основної функції економічних стимулів в екосистемі Rebel Bots. Завдяки токенізації винагород, досягнень і внесків, $RBAX стимулює активну участь і сприяє розвитку ігрової спільноти. Офіційний вебсайт: https://www.rebelbots.com/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/662f6fa53cbce5ceb7186c50/66fe7fc9ddf5ee9b8421f4e1_Rebel%20Bots%20Studio%20RBAX%20White%20Paper%20v1.08.pdf Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x98d328DAA531c36A86EFDAb6015EE9a8320C2747 Купити RBAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rebel Bots Studio (RBAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rebel Bots Studio (RBAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,387 $ 0,387 $ 0,387 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00067 $ 0,00067 $ 0,00067 Дізнайтеся більше про ціну Rebel Bots Studio (RBAX)

Токеноміка Rebel Bots Studio (RBAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rebel Bots Studio (RBAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RBAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RBAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RBAX, досліджуйте ціну токена RBAX в реальному часі!

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