Токеноміка Rato The Rat (RATO) Дізнайтеся ключову інформацію про Rato The Rat (RATO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rato The Rat (RATO) $RATO — це новий персонаж, створений Меттом Ф'юрі, творцем жаби Pepe. Персонаж на ім'я «Rato» — це літня фігура, тісно пов'язана з мемкоїном $RATO. Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf816507E690f5Aa4E29d164885EB5fa7a5627860 Купити RATO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rato The Rat (RATO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rato The Rat (RATO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00008888 $ 0,00008888 $ 0,00008888 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000002404 $ 0,000002404 $ 0,000002404 Дізнайтеся більше про ціну Rato The Rat (RATO)

Токеноміка Rato The Rat (RATO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rato The Rat (RATO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RATO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RATO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RATO, досліджуйте ціну токена RATO в реальному часі!

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