Що таке Rato The Rat (RATO)

$RATO — це новий персонаж, створений Меттом Ф'юрі, творцем жаби Pepe. Персонаж на ім'я «Rato» — це літня фігура, тісно пов'язана з мемкоїном $RATO.

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Прогноз курсу Rato The Rat

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RATO до місцевих валют

1 RATO до VND ₫ 0,23820489 1 RATO до AUD A$ 0,0000143995 1 RATO до GBP ￡ 0,0000068746 1 RATO до EUR € 0,0000081752 1 RATO до USD $ 0,00000929 1 RATO до MYR RM 0,0000392967 1 RATO до TRY ₺ 0,0003624029 1 RATO до JPY ¥ 0,0013412902 1 RATO до RUB ₽ 0,0007454296 1 RATO до INR ₹ 0,0007926228 1 RATO до IDR Rp 0,1522950576 1 RATO до KRW ₩ 0,0127784879 1 RATO до PHP ₱ 0,0005161524 1 RATO до EGP ￡E. 0,0004625491 1 RATO до BRL R$ 0,0000523956 1 RATO до CAD C$ 0,0000127273 1 RATO до BDT ৳ 0,0011341232 1 RATO до NGN ₦ 0,0147226062 1 RATO до UAH ₴ 0,0003872072 1 RATO до VES Bs 0,00087326 1 RATO до PKR Rs 0,0026161569 1 RATO до KZT ₸ 0,0047300964 1 RATO до THB ฿ 0,0003046191 1 RATO до TWD NT$ 0,0002787929 1 RATO до AED د.إ 0,0000340943 1 RATO до CHF Fr 0,0000076178 1 RATO до HKD HK$ 0,0000727407 1 RATO до MAD .د.م 0,0000857467 1 RATO до MXN $ 0,0001786467

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