Токеноміка Rarible (RARI) Дізнайтеся ключову інформацію про Rarible (RARI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rarible (RARI) Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Офіційний вебсайт: https://rari.foundation Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Купити RARI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rarible (RARI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rarible (RARI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,60M $ 16,60M $ 16,60M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 18,93M $ 18,93M $ 18,93M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 49,33 $ 49,33 $ 49,33 Історичний мінімум: $ 0,309504826433 $ 0,309504826433 $ 0,309504826433 Поточна ціна: $ 0,8769 $ 0,8769 $ 0,8769 Дізнайтеся більше про ціну Rarible (RARI)

Токеноміка Rarible (RARI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rarible (RARI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RARI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RARI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RARI, досліджуйте ціну токена RARI в реальному часі!

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