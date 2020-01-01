Токеноміка Rain Coin (RAINCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Rain Coin (RAINCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rain Coin (RAINCOIN) RAIN Coin — це автоматизовий мемкоїн, де 1% від усіх транзакцій (купівлі, продажу та переказів) перерозподіляється між усіма іншими власниками! Крім того, щодня опівночі (UTC) відбувається велика "ГРОЗА", яка роздає бонусні токени на всі гаманці, навіть холодні! Без команди, без скарбниці і без витрат, RAIN не має вбудованого тиску на продаж! (Примітка: податок на купівлю/продаж доступний лише на DEX, MEXC підтримує лише податок на переказ). Офіційний вебсайт: https://raincoin.xyz Whitepaper: https://raincoin.xyz/whitepaper Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Купити RAINCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rain Coin (RAINCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rain Coin (RAINCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 23,21 $ 23,21 $ 23,21 Історичний мінімум: $ 0,000114358726534958 $ 0,000114358726534958 $ 0,000114358726534958 Поточна ціна: $ 4,331 $ 4,331 $ 4,331 Дізнайтеся більше про ціну Rain Coin (RAINCOIN)

Токеноміка Rain Coin (RAINCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rain Coin (RAINCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAINCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAINCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAINCOIN, досліджуйте ціну токена RAINCOIN в реальному часі!

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