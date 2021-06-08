Токеноміка Quickswap (QUICK) Дізнайтеся ключову інформацію про Quickswap (QUICK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quickswap (QUICK) QuickSwap є форком засновника автоматизованих маркет-мейкерів у секторі DeFi індустрії криптовалют Uniswap, який зараз швидко розвивається. Обидва є чарівними. Тільки замість магії єдинорогів ми обрали магію драконів. Це набагато швидший вид магії, наразі доступний лише в далекій країні, відомій місцевим жителям як Рівень 2. Офіційний вебсайт: https://quickswap.exchange/ Whitepaper: https://docs.quickswap.exchange/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Купити QUICK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quickswap (QUICK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quickswap (QUICK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,86M $ 13,86M $ 13,86M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 753,08M $ 753,08M $ 753,08M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,119 $ 0,119 $ 0,119 Історичний мінімум: $ 0,01806000956978179 $ 0,01806000956978179 $ 0,01806000956978179 Поточна ціна: $ 0,01841 $ 0,01841 $ 0,01841 Дізнайтеся більше про ціну Quickswap (QUICK)

Токеноміка Quickswap (QUICK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quickswap (QUICK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUICK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUICK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUICK, досліджуйте ціну токена QUICK в реальному часі!

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