Токеноміка Gen Z Quant (QUANT)

Токеноміка Gen Z Quant (QUANT)

Дізнайтеся ключову інформацію про Gen Z Quant (QUANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Gen Z Quant (QUANT)

Gen Z Quant — це мемкоїн у мережі Solana.

Офіційний вебсайт:
https://genzquant.xyz/#
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/4yfM8Ndr6ZpQiA9US6WUzHdZzCTUaf1THyKBTD5ppump

Токеноміка та аналіз ціни Gen Z Quant (QUANT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gen Z Quant (QUANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Загальна пропозиція:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Історичний максимум:
$ 0.06946
$ 0.06946$ 0.06946
Історичний мінімум:
--
----
Поточна ціна:
$ 0.0010237
$ 0.0010237$ 0.0010237

Токеноміка Gen Z Quant (QUANT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Gen Z Quant (QUANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів QUANT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUANT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUANT, досліджуйте ціну токена QUANT в реальному часі!

Як купити QUANT

Зацікавлені в додаванні Gen Z Quant (QUANT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі QUANT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Gen Z Quant (QUANT)

Аналіз історії ціни QUANT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни QUANT

Хочете знати, куди рухається QUANT? Наша сторінка прогнозу ціни QUANT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.