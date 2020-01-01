Токеноміка Gen Z Quant (QUANT) Дізнайтеся ключову інформацію про Gen Z Quant (QUANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gen Z Quant (QUANT) Gen Z Quant — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://genzquant.xyz/# Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4yfM8Ndr6ZpQiA9US6WUzHdZzCTUaf1THyKBTD5ppump Купити QUANT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gen Z Quant (QUANT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gen Z Quant (QUANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Історичний максимум: $ 0.06946 $ 0.06946 $ 0.06946 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0.0010237 $ 0.0010237 $ 0.0010237 Дізнайтеся більше про ціну Gen Z Quant (QUANT)

Токеноміка Gen Z Quant (QUANT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gen Z Quant (QUANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUANT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUANT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUANT, досліджуйте ціну токена QUANT в реальному часі!

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