Токеноміка RichQUACK (QUACK) Дізнайтеся ключову інформацію про RichQUACK (QUACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RichQUACK (QUACK) QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Офіційний вебсайт: https://www.richquack.com Whitepaper: https://www.richquack.com/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Купити QUACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RichQUACK (QUACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RichQUACK (QUACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,05M $ 13,05M $ 13,05M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 44 085,96T $ 44 085,96T $ 44 085,96T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,000000009 $ 0,000000009 $ 0,000000009 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0000000002961 $ 0,0000000002961 $ 0,0000000002961 Дізнайтеся більше про ціну RichQUACK (QUACK)

Токеноміка RichQUACK (QUACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RichQUACK (QUACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUACK, досліджуйте ціну токена QUACK в реальному часі!

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