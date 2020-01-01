Токеноміка Qlindo (QLINDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Qlindo (QLINDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qlindo (QLINDO) Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Офіційний вебсайт: https://qlindo.io/ Whitepaper: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e Купити QLINDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qlindo (QLINDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qlindo (QLINDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 9,40M $ 9,40M $ 9,40M Історичний максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Історичний мінімум: $ 0,000051242504316572 $ 0,000051242504316572 $ 0,000051242504316572 Поточна ціна: $ 0,0009398 $ 0,0009398 $ 0,0009398 Дізнайтеся більше про ціну Qlindo (QLINDO)

Токеноміка Qlindo (QLINDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qlindo (QLINDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QLINDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QLINDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QLINDO, досліджуйте ціну токена QLINDO в реальному часі!

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