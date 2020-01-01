Токеноміка Q Protocol (QGOV) Дізнайтеся ключову інформацію про Q Protocol (QGOV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Q Protocol (QGOV) Токени QGOV є нативним активом Q Protocol і рушійною силою управління, безпеки та функціональності Q. Як основні власники системи Q, так і утримувачі токенів QGOV отримують прибуток від переваг економічної ефективності протоколу. Офіційний вебсайт: https://q.org/ Whitepaper: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.q.org Купити QGOV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Q Protocol (QGOV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Q Protocol (QGOV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 198,13M $ 198,13M $ 198,13M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Історичний мінімум: $ 0,004557884422494434 $ 0,004557884422494434 $ 0,004557884422494434 Поточна ціна: $ 0,00554 $ 0,00554 $ 0,00554 Дізнайтеся більше про ціну Q Protocol (QGOV)

Токеноміка Q Protocol (QGOV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Q Protocol (QGOV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QGOV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QGOV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QGOV, досліджуйте ціну токена QGOV в реальному часі!

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