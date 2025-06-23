Що таке Quidax Token (QDX)

QDX — це утиліті токен екосистеми Quidax. Він надає власникам різні переваги, зокрема знижки на комісії за торгівлю, пасивний дохід та доступ до ексклюзивних функцій Quidax.

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Прогноз курсу Quidax Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Quidax Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна QDX? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Quidax Token.

Історія ціни Quidax Token

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Токеноміка Quidax Token (QDX)

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QDX до місцевих валют

1 QDX до VND ₫ 3 026,7513 1 QDX до AUD A$ 0,1771308 1 QDX до GBP ￡ 0,0839646 1 QDX до EUR € 0,0989172 1 QDX до USD $ 0,11502 1 QDX до MYR RM 0,488835 1 QDX до TRY ₺ 4,5628434 1 QDX до JPY ¥ 16,7273586 1 QDX до RUB ₽ 9,0279198 1 QDX до INR ₹ 9,8986212 1 QDX до IDR Rp 1 885,5734688 1 QDX до KRW ₩ 157,1311224 1 QDX до PHP ₱ 6,544638 1 QDX до EGP ￡E. 5,8292136 1 QDX до BRL R$ 0,6314598 1 QDX до CAD C$ 0,1575774 1 QDX до BDT ৳ 14,055444 1 QDX до NGN ₦ 178,0486596 1 QDX до UAH ₴ 4,8158874 1 QDX до VES Bs 11,84706 1 QDX до PKR Rs 32,619672 1 QDX до KZT ₸ 60,0312384 1 QDX до THB ฿ 3,7680552 1 QDX до TWD NT$ 3,3953904 1 QDX до AED د.إ 0,4221234 1 QDX до CHF Fr 0,0931662 1 QDX до HKD HK$ 0,9017568 1 QDX до MAD .د.م 1,040931 1 QDX до MXN $ 2,1922812

Ресурс Quidax Token

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