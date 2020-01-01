Токеноміка Pyth Network (PYTH) Дізнайтеся ключову інформацію про Pyth Network (PYTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pyth Network (PYTH) Pyth Network є найбільшою основною мережею Oracle, що найшвидше розвивається. Pyth передає ринкові дані в режимі реального часу фінансовим dApps через понад 40 блокчейнів і надає понад 350 каналів цін з низькою затримкою для криптовалют, акцій, ETF, валютних пар і продуктів. Pyth з'єднує високоточні ринкові дані від найбільших світових професійних трейдерів і бірж із будь-яким смартконтрактом, де б він не знаходився. Офіційний вебсайт: https://pyth.network/ Whitepaper: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Купити PYTH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pyth Network (PYTH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pyth Network (PYTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 568,67M $ 568,67M $ 568,67M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,75B $ 5,75B $ 5,75B FDV (повністю розведена вартість): $ 989,00M $ 989,00M $ 989,00M Історичний максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Історичний мінімум: $ 0,08123667498284516 $ 0,08123667498284516 $ 0,08123667498284516 Поточна ціна: $ 0,0989 $ 0,0989 $ 0,0989 Дізнайтеся більше про ціну Pyth Network (PYTH)

Токеноміка Pyth Network (PYTH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pyth Network (PYTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PYTH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PYTH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PYTH, досліджуйте ціну токена PYTH в реальному часі!

Як купити PYTH Зацікавлені в додаванні Pyth Network (PYTH) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі PYTH, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити PYTH на MEXC зараз!

Історія ціни Pyth Network (PYTH) Аналіз історії ціни PYTH допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни PYTH прямо зараз!

Прогноз ціни PYTH Хочете знати, куди рухається PYTH? Наша сторінка прогнозу ціни PYTH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PYTH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!