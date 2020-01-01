Токеноміка Vulcan Forged PYR (PYR) Дізнайтеся ключову інформацію про Vulcan Forged PYR (PYR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vulcan Forged PYR (PYR) Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Офіційний вебсайт: https://vulcanforged.com/ Whitepaper: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Купити PYR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vulcan Forged PYR (PYR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vulcan Forged PYR (PYR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,05M $ 38,05M $ 38,05M Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 43,08M $ 43,08M $ 43,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 44,17M $ 44,17M $ 44,17M Історичний максимум: $ 10,777 $ 10,777 $ 10,777 Історичний мінімум: $ 0,7835812421276203 $ 0,7835812421276203 $ 0,7835812421276203 Поточна ціна: $ 0,8833 $ 0,8833 $ 0,8833 Дізнайтеся більше про ціну Vulcan Forged PYR (PYR)

Токеноміка Vulcan Forged PYR (PYR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vulcan Forged PYR (PYR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PYR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PYR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PYR, досліджуйте ціну токена PYR в реальному часі!

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