Токеноміка Pixer Eternity (PXT) Дізнайтеся ключову інформацію про Pixer Eternity (PXT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Офіційний вебсайт: https://pixer.club/ Whitepaper: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Купити PXT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pixer Eternity (PXT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pixer Eternity (PXT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,31M $ 8,31M $ 8,31M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,12B $ 3,12B $ 3,12B FDV (повністю розведена вартість): $ 26,60M $ 26,60M $ 26,60M Історичний максимум: $ 1,4058 $ 1,4058 $ 1,4058 Історичний мінімум: $ 0,001100784672810677 $ 0,001100784672810677 $ 0,001100784672810677 Поточна ціна: $ 0,00266 $ 0,00266 $ 0,00266 Дізнайтеся більше про ціну Pixer Eternity (PXT)

Токеноміка Pixer Eternity (PXT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pixer Eternity (PXT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PXT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PXT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PXT, досліджуйте ціну токена PXT в реальному часі!

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