Актуальна ціна I love puppies сьогодні становить 0.000000000000169 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PUPPIES1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PUPPIES1 на MEXC вже зараз.

Логотип I love puppies

Курс I love puppies (PUPPIES1)

Актуальна ціна 1 PUPPIES1 до USD:

$0,000000000000169
$0,000000000000169
+12,14%1D
USD
Графік ціни I love puppies (PUPPIES1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:37:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни I love puppies (PUPPIES1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000000000001427
$ 0,0000000000001427
Мін. за 24 год
$ 0,000000000000176
$ 0,000000000000176
Макс. за 24 год

$ 0,0000000000001427
$ 0,0000000000001427

$ 0,000000000000176
$ 0,000000000000176

$ 0,000000000104444393
$ 0,000000000104444393

$ 0,000000000000316317
$ 0,000000000000316317

+13,57%

+12,14%

-23,19%

-23,19%

Актуальна ціна I love puppies (PUPPIES1) становить $ 0,000000000000169. За останні 24 години PUPPIES1 торгувався між мінімумом у $ 0,0000000000001427 і максимумом у $ 0,000000000000176, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUPPIES1 становить $ 0,000000000104444393, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000000000000316317.

Що стосується короткострокових результатів, то PUPPIES1 змінився на +13,57% за останню годину, +12,14% за 24 години та на -23,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо I love puppies (PUPPIES1)

No.3841

$ 0,00
$ 0,00

$ 507,48
$ 507,48

$ 71,10K
$ 71,10K

0,00
0,00

420 690 000 000 000 000
420 690 000 000 000 000

420 690 000 000 000 000
420 690 000 000 000 000

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація I love puppies — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 507,48. Циркуляційна пропозиція PUPPIES1 — 0,00, зі загальною пропозицією 420690000000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,10K.

Історія ціни I love puppies (PUPPIES1) у USD

Відстежуйте зміни ціни на I love puppies за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000000000000018296+12,14%
30 днів$ -0,000000000000331-66,20%
60 днів$ -0,000000000000331-66,20%
90 днів$ -0,000000000000331-66,20%
Зміна ціни I love puppies сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PUPPIES1 на $ +0,000000000000018296 (+12,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни I love puppies за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000000000000331 (-66,20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни I love puppies за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PUPPIES1 змінився на $ -0,000000000000331 (-66,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни I love puppies за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000000000000331 (-66,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для I love puppies (PUPPIES1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни I love puppies зараз.

Що таке I love puppies (PUPPIES1)

У світі, де колись панували собаки, настає нова ера — Ера цуценят. За підтримки Ілона, дайте собакам відпочити. До влади приходять $Puppies.

Проєкт I love puppies доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями I love puppies. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PUPPIES1, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про I love puppies у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі I love puppies безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни I love puppies (USD)

Скільки коштуватиме I love puppies (PUPPIES1) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів I love puppies (PUPPIES1) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо I love puppies.

Перегляньте прогноз ціни I love puppies вже зараз!

Токеноміка I love puppies (PUPPIES1)

Розуміння токеноміки I love puppies (PUPPIES1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PUPPIES1 зараз!

Як купити I love puppies (PUPPIES1)

Шукаєте як купити I love puppies? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати I love puppies на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PUPPIES1 до місцевих валют

Ресурс I love puppies

Щоб дізнатися більше про I love puppies, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтI love puppies
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про I love puppies

Скільки сьогодні коштує I love puppies (PUPPIES1)?
Актуальна ціна PUPPIES1 у USD становить 0,000000000000169 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PUPPIES1 до USD?
Поточна ціна PUPPIES1 до USD — $ 0,000000000000169. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація I love puppies?
Ринкова капіталізація PUPPIES1 — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PUPPIES1?
Циркуляційна пропозиція PUPPIES1 — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PUPPIES1?
PUPPIES1 досяг історичної максимальної ціни у 0,000000000104444393 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PUPPIES1?
Історична мінімальна ціна PUPPIES1 становила 0,000000000000316317 USD.
Який обсяг торгівлі PUPPIES1?
Актуальний обсяг торгівлі PUPPIES1 за 24 години — $ 507,48 USD.
Чи підніметься ціна PUPPIES1 цього року?
PUPPIES1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PUPPIES1 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:37:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для I love puppies (PUPPIES1)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PUPPIES1 до USD

Сума

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Торгувати PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0,000000000000169
$0,000000000000169
+12,14%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

$111 216,94

$3 955,36

$0,03410

$191,81

$19,7632

$3 955,36

$111 216,94

$191,81

$2,4515

$1 125,84

$0,000

$0,0000000000000

$0,00000

$0,0000000000000000

$0,3026

$0,00000611

$50,33

$0,5684

$0,6197

$0,0003894

