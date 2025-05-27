Що таке PATIC (PTC)

Polyverse – це революційна мультичейнова ігрова екосистема на блокчейні, розроблена для надання гравцям безперешкодного доступу до захопливого браузерного ігрового процесу в поєднанні зі справжнім володінням цифровими активами. Токен Polyverse: PATIC (PTC) забезпечує внутрішньоігрові транзакції, торгівлю NFT, винагороди за стейкінг, децентралізоване управління та кросчейн-сумісність між Ethereum та WAX. Завдяки стратегічним партнерствам, потужній токеноміці та відданій спільноті Polyverse знаходиться на вістрі ігрових інновацій у сфері Web3.

Проєкт PATIC доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PATIC. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз курсу PATIC

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як PATIC, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PTC? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни PATIC.

Історія ціни PATIC

Відстеження траєкторії ціни PTC надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PTC. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни PATIC.

Як купити PATIC (PTC)

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PTC до місцевих валют

1 PTC до VND ₫ 40,743549 1 PTC до AUD A$ 0,00246295 1 PTC до GBP ￡ 0,00117586 1 PTC до EUR € 0,00139832 1 PTC до USD $ 0,001589 1 PTC до MYR RM 0,00672147 1 PTC до TRY ₺ 0,06198689 1 PTC до JPY ¥ 0,22938804 1 PTC до RUB ₽ 0,12751725 1 PTC до INR ₹ 0,13558937 1 PTC до IDR Rp 26,04917616 1 PTC до KRW ₩ 2,18568539 1 PTC до PHP ₱ 0,08830073 1 PTC до EGP ￡E. 0,0791322 1 PTC до BRL R$ 0,00897785 1 PTC до CAD C$ 0,00217693 1 PTC до BDT ৳ 0,19398512 1 PTC до NGN ₦ 2,51821542 1 PTC до UAH ₴ 0,06622952 1 PTC до VES Bs 0,149366 1 PTC до PKR Rs 0,44747829 1 PTC до KZT ₸ 0,80905524 1 PTC до THB ฿ 0,0521192 1 PTC до TWD NT$ 0,04765411 1 PTC до AED د.إ 0,00583163 1 PTC до CHF Fr 0,00130298 1 PTC до HKD HK$ 0,01244187 1 PTC до MAD .د.م 0,01466647 1 PTC до MXN $ 0,03054058

Ресурс PATIC

Щоб дізнатися більше про PATIC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про PATIC Яка сьогодні ціна PATIC (PTC)? Поточна ціна PATIC (PTC) становить 0,001589 USD . Яка ринкова капіталізація PATIC (PTC)? Поточна ринкова капіталізація PATIC становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції PTC на ринкову ціну в реальному часі 0,001589 USD . Яка циркуляційна пропозиція PATIC (PTC)? Поточна циркуляційна пропозиція PATIC (PTC) становить -- USD . Яка була найвища ціна PATIC (PTC)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна PATIC (PTC) становить 0,00264 USD . Який обсяг торгівлі PATIC (PTC) за 24 год? Обсяг торгівлі PATIC (PTC) за 24 год становить $ 67,74K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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