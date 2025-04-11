Що таке Penguin Tariff (PT)

Уряд США оголосив про введення 10% мита на безлюдні острови Херд-Айленд та Макдональд-Айленд, де мешкають лише пінгвіни. У відповідь криптовалютна спільнота запустила монету $Penguin Coin (PENGU) як жартівливу сатиру на цю абсурдну політику.

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Ресурс Penguin Tariff

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Люди також запитують: Інші запитання про Penguin Tariff Яка сьогодні ціна Penguin Tariff (PT)? Поточна ціна Penguin Tariff (PT) становить 0.0001694 USD . Яка ринкова капіталізація Penguin Tariff (PT)? Поточна ринкова капіталізація Penguin Tariff становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції PT на ринкову ціну в реальному часі 0.0001694 USD . Яка циркуляційна пропозиція Penguin Tariff (PT)? Поточна циркуляційна пропозиція Penguin Tariff (PT) становить -- USD . Яка була найвища ціна Penguin Tariff (PT)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Penguin Tariff (PT) становить 0.003743 USD . Який обсяг торгівлі Penguin Tariff (PT) за 24 год? Обсяг торгівлі Penguin Tariff (PT) за 24 год становить $ 67.19K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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