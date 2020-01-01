Токеноміка pSTAKE Finance (PSTAKE) Дізнайтеся ключову інформацію про pSTAKE Finance (PSTAKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE - це протокол ліквідного стейкінгу, який розблоковує ліквідність застейканих активів. Власники PoS-токенів тепер можуть стейкати свої активи, зберігаючи при цьому ліквідність цих активів. При стейкінгу з використанням pSTAKE користувачі отримують винагороди за стейкінг, а також отримують представницькі токени (stkTOKENs) в співвідношенні 1:1, які можна використовувати в DeFi для отримання додаткового доходу (дохід крім винагород за стейкінг). Офіційний вебсайт: https://pstake.finance Whitepaper: https://docs.pstake.finance Оглядач блокчейну: https://www.mintscan.io/persistence Купити PSTAKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни pSTAKE Finance (PSTAKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена pSTAKE Finance (PSTAKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,10M $ 15,10M $ 15,10M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 439,65M $ 439,65M $ 439,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,17M $ 17,17M $ 17,17M Історичний максимум: $ 2,0004 $ 2,0004 $ 2,0004 Історичний мінімум: $ 0,00862981543543736 $ 0,00862981543543736 $ 0,00862981543543736 Поточна ціна: $ 0,034344 $ 0,034344 $ 0,034344 Дізнайтеся більше про ціну pSTAKE Finance (PSTAKE)

Токеноміка pSTAKE Finance (PSTAKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки pSTAKE Finance (PSTAKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSTAKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSTAKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSTAKE, досліджуйте ціну токена PSTAKE в реальному часі!

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