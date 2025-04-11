Що таке Prometheus Pantheon (PROMETHEUS)

Прометей у грецькій міфології, символізуючий іскру ШІ.

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PROMETHEUS до місцевих валют

1 PROMETHEUS до VND ₫ 5.0794821 1 PROMETHEUS до AUD A$ 0.000314979 1 PROMETHEUS до GBP ￡ 0.000150556 1 PROMETHEUS до EUR € 0.000174328 1 PROMETHEUS до USD $ 0.0001981 1 PROMETHEUS до MYR RM 0.000875602 1 PROMETHEUS до TRY ₺ 0.007539686 1 PROMETHEUS до JPY ¥ 0.028433293 1 PROMETHEUS до RUB ₽ 0.016485882 1 PROMETHEUS до INR ₹ 0.017052448 1 PROMETHEUS до IDR Rp 3.301665346 1 PROMETHEUS до KRW ₩ 0.281391145 1 PROMETHEUS до PHP ₱ 0.011327358 1 PROMETHEUS до EGP ￡E. 0.01016253 1 PROMETHEUS до BRL R$ 0.001160866 1 PROMETHEUS до CAD C$ 0.000273378 1 PROMETHEUS до BDT ৳ 0.024075093 1 PROMETHEUS до NGN ₦ 0.316452864 1 PROMETHEUS до UAH ₴ 0.00820134 1 PROMETHEUS до VES Bs 0.0140651 1 PROMETHEUS до PKR Rs 0.055551202 1 PROMETHEUS до KZT ₸ 0.102376099 1 PROMETHEUS до THB ฿ 0.006630407 1 PROMETHEUS до TWD NT$ 0.006412497 1 PROMETHEUS до AED د.إ 0.000727027 1 PROMETHEUS до CHF Fr 0.000160461 1 PROMETHEUS до HKD HK$ 0.001535275 1 PROMETHEUS до MAD .د.م 0.00184233 1 PROMETHEUS до MXN $ 0.004027373

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