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Поточна ціна Prometheus Pantheon (PROMETHEUS)

USD

Графік ціни Prometheus Pantheon (PROMETHEUS) в реальному часі

$0.0001981
$0.0001981$0.0001981
-1.24%(1D)

Дані та інформація про ціну PROMETHEUS в реальному часі

Поточна ціна Prometheus Pantheon (PROMETHEUS) сьогодні становить 0.0001981 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна PROMETHEUS у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Prometheus Pantheon:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 58.52K USD
- Зміна ціни Prometheus Pantheon протягом дня – -1.24%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники PROMETHEUSUSD

Відстежуйте зміни ціни на Prometheus Pantheon за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000002487-1.24%
30 днів$ -0.0018629-90.39%
60 днів$ -0.0018019-90.10%
90 днів$ -0.0018019-90.10%
Зміна ціни Prometheus Pantheon сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PROMETHEUS на $ -0.000002487 (-1.24%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Prometheus Pantheon за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0018629 (-90.39%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Prometheus Pantheon за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PROMETHEUS змінився на $ -0.0018019 (-90.10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Prometheus Pantheon за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0018019 (-90.10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну PROMETHEUS

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Prometheus Pantheon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0001871
$ 0.0001871$ 0.0001871

$ 0.0002444
$ 0.0002444$ 0.0002444

$ 0.005065
$ 0.005065$ 0.005065

+0.20%

-1.24%

-26.36%

Ринкова інформація PROMETHEUS

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K

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Що таке Prometheus Pantheon (PROMETHEUS)

Прометей у грецькій міфології, символізуючий іскру ШІ.

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PROMETHEUS до місцевих валют

1 PROMETHEUS до VND
5.0794821
1 PROMETHEUS до AUD
A$0.000314979
1 PROMETHEUS до GBP
0.000150556
1 PROMETHEUS до EUR
0.000174328
1 PROMETHEUS до USD
$0.0001981
1 PROMETHEUS до MYR
RM0.000875602
1 PROMETHEUS до TRY
0.007539686
1 PROMETHEUS до JPY
¥0.028433293
1 PROMETHEUS до RUB
0.016485882
1 PROMETHEUS до INR
0.017052448
1 PROMETHEUS до IDR
Rp3.301665346
1 PROMETHEUS до KRW
0.281391145
1 PROMETHEUS до PHP
0.011327358
1 PROMETHEUS до EGP
￡E.0.01016253
1 PROMETHEUS до BRL
R$0.001160866
1 PROMETHEUS до CAD
C$0.000273378
1 PROMETHEUS до BDT
0.024075093
1 PROMETHEUS до NGN
0.316452864
1 PROMETHEUS до UAH
0.00820134
1 PROMETHEUS до VES
Bs0.0140651
1 PROMETHEUS до PKR
Rs0.055551202
1 PROMETHEUS до KZT
0.102376099
1 PROMETHEUS до THB
฿0.006630407
1 PROMETHEUS до TWD
NT$0.006412497
1 PROMETHEUS до AED
د.إ0.000727027
1 PROMETHEUS до CHF
Fr0.000160461
1 PROMETHEUS до HKD
HK$0.001535275
1 PROMETHEUS до MAD
.د.م0.00184233
1 PROMETHEUS до MXN
$0.004027373

Ресурс Prometheus Pantheon

Щоб дізнатися більше про Prometheus Pantheon, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPrometheus Pantheon
Оглядач блокчейну

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Сума

PROMETHEUS
USD

1 PROMETHEUS = 0.0001981 USD

Торгівля

PROMETHEUSUSDT
$0.0001981
$0.0001981$0.0001981
+5.76%

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