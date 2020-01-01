Токеноміка Pop Social (PPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Pop Social (PPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pop Social (PPT) Pop - це найкращий соціальний шлюз до Web3. Скористайтеся децентралізованим застосунком, який дає змогу творцям і споживачам контенту отримувати вигоду в обмін на цінність, яку вони привносять у платформу. Насолоджуйтесь власним оригінальним контентом, щоб скористатися економікою творців та отримати суспільне визнання. Офіційний вебсайт: https://www.popsocial.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Купити PPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pop Social (PPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pop Social (PPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 72,61M $ 72,61M $ 72,61M Історичний максимум: $ 0,5701 $ 0,5701 $ 0,5701 Історичний мінімум: $ 0,02708770197649087 $ 0,02708770197649087 $ 0,02708770197649087 Поточна ціна: $ 0,36305 $ 0,36305 $ 0,36305 Дізнайтеся більше про ціну Pop Social (PPT)

Токеноміка Pop Social (PPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pop Social (PPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PPT, досліджуйте ціну токена PPT в реальному часі!

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