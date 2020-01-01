Токеноміка Portuma (PORTUMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Portuma (PORTUMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Portuma (PORTUMA) Завдяки Portuma команда проєкту створила платформу в ігровій індустрії з глобальною базою користувачів, що перевищує 3 мільярди, об'єднавши бренди-рекламодавці та ігрові студії для публікації оголошень, що не заважають ігровому процесу. Крім того, за допомогою Portuma Token було створено модель заробітку, за якою користувачі, що грають в ігри, можуть заробляти токени Portuma під час гри. Екосистема Portuma, що охоплює всі ці елементи, розроблена як структура, що поєднує внутрішньоігрову рекламу та внутрішньоігрову економіку. Офіційний вебсайт: https://www.portoken.com Whitepaper: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 Купити PORTUMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Portuma (PORTUMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Portuma (PORTUMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 347,82K $ 347,82K $ 347,82K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,78B $ 3,78B $ 3,78B FDV (повністю розведена вартість): $ 919,00K $ 919,00K $ 919,00K Історичний максимум: $ 0,0016 $ 0,0016 $ 0,0016 Історичний мінімум: $ 0,000070342407221662 $ 0,000070342407221662 $ 0,000070342407221662 Поточна ціна: $ 0,0000919 $ 0,0000919 $ 0,0000919 Дізнайтеся більше про ціну Portuma (PORTUMA)

Токеноміка Portuma (PORTUMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Portuma (PORTUMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PORTUMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PORTUMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PORTUMA, досліджуйте ціну токена PORTUMA в реальному часі!

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