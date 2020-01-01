Токеноміка FC Porto Fan Token (PORTO) Дізнайтеся ключову інформацію про FC Porto Fan Token (PORTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FC Porto Fan Token (PORTO) FC Porto Fan Token (PORTO) — це токен уболівальників у мережі BEP-20. PORTO призначений, щоб надавати винагороди вболівальникам ФК «Порту», відомої футбольної команди, яка виступає в Прем’єр-лізі Португалії. Офіційний вебсайт: https://www.fcporto.pt/ Оглядач блокчейну: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Купити PORTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FC Porto Fan Token (PORTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FC Porto Fan Token (PORTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,19M $ 8,19M $ 8,19M Загальна пропозиція: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Циркуляційна пропозиція: $ 11,33M $ 11,33M $ 11,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,93M $ 28,93M $ 28,93M Історичний максимум: $ 2,505 $ 2,505 $ 2,505 Історичний мінімум: $ 0,6970188925487788 $ 0,6970188925487788 $ 0,6970188925487788 Поточна ціна: $ 0,7232 $ 0,7232 $ 0,7232 Дізнайтеся більше про ціну FC Porto Fan Token (PORTO)

Токеноміка FC Porto Fan Token (PORTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FC Porto Fan Token (PORTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PORTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PORTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PORTO, досліджуйте ціну токена PORTO в реальному часі!

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