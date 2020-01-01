Токеноміка Port3 Network (PORT3) Дізнайтеся ключову інформацію про Port3 Network (PORT3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Port3 Network (PORT3) Port3 агрегує та стандартизує офчейн та ончейн дані, щоб створити рівень соціальних даних, який є універсально доступним і потужним для використання Web3. Офіційний вебсайт: https://port3.io/ Whitepaper: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Купити PORT3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Port3 Network (PORT3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Port3 Network (PORT3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,57M $ 14,57M $ 14,57M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 353,95M $ 353,95M $ 353,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,17M $ 41,17M $ 41,17M Історичний максимум: $ 0,32968 $ 0,32968 $ 0,32968 Історичний мінімум: $ 0,011041491512868788 $ 0,011041491512868788 $ 0,011041491512868788 Поточна ціна: $ 0,04117 $ 0,04117 $ 0,04117 Дізнайтеся більше про ціну Port3 Network (PORT3)

Токеноміка Port3 Network (PORT3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Port3 Network (PORT3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PORT3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PORT3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PORT3, досліджуйте ціну токена PORT3 в реальному часі!

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