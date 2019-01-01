Токеноміка PortugalNationalTeam (POR) Дізнайтеся ключову інформацію про PortugalNationalTeam (POR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Офіційний вебсайт: https://www.fpf.pt/pt/ Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Купити POR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PortugalNationalTeam (POR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PortugalNationalTeam (POR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 7,363 $ 7,363 $ 7,363 Історичний мінімум: $ 0,2656811220211176 $ 0,2656811220211176 $ 0,2656811220211176 Поточна ціна: $ 0,9499 $ 0,9499 $ 0,9499 Дізнайтеся більше про ціну PortugalNationalTeam (POR)

Токеноміка PortugalNationalTeam (POR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PortugalNationalTeam (POR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POR, досліджуйте ціну токена POR в реальному часі!

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