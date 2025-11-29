Токеноміка Zypher Network (POP)

Токеноміка Zypher Network (POP)

Дізнайтеся ключову інформацію про Zypher Network (POP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:14:40 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Zypher Network (POP)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zypher Network (POP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,32M
$ 1,32M$ 1,32M
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,57B
$ 1,57B$ 1,57B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 8,41M
$ 8,41M$ 8,41M
Історичний максимум:
$ 0,012688
$ 0,012688$ 0,012688
Історичний мінімум:
$ 0,00060867793432189
$ 0,00060867793432189$ 0,00060867793432189
Поточна ціна:
$ 0,0008405
$ 0,0008405$ 0,0008405

Інформація Zypher Network (POP)

Zypher Network — це обчислювальний ZK-рівень для ШІ-агентів без довіри. Його проміжні програмні рішення (Proof of Prompt, Proof of Inference) гарантують узгодженість і цілісність даних ШІ-агентів без публічного розголошення. Завдяки інфраструктурі застосунків на базі ZK, Zypher гарантує безпечні, автономні, критично важливі та фінансово чутливі операції ончейн для людей і ШІ-агентів.

Офіційний вебсайт:
https://zypher.network/
Whitepaper:
https://zypher.network/whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Токеноміка Zypher Network (POP): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Zypher Network (POP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів POP, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POP, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку POP, досліджуйте ціну токена POP в реальному часі!

Як купити POP

Зацікавлені в додаванні Zypher Network (POP) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі POP, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Zypher Network (POP)

Аналіз історії ціни POP допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни POP

Хочете знати, куди рухається POP? Наша сторінка прогнозу ціни POP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності