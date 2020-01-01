Токеноміка Poolz Finance (POOLX) Дізнайтеся ключову інформацію про Poolz Finance (POOLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Poolz Finance (POOLX) Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors. Офіційний вебсайт: https://www.poolz.finance/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xbaea9aba1454df334943951d51116ae342eab255 Купити POOLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Poolz Finance (POOLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Poolz Finance (POOLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Загальна пропозиція: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Циркуляційна пропозиція: $ 5,23M $ 5,23M $ 5,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Історичний максимум: $ 7,5 $ 7,5 $ 7,5 Історичний мінімум: $ 0,031968563727650556 $ 0,031968563727650556 $ 0,031968563727650556 Поточна ціна: $ 0,397 $ 0,397 $ 0,397 Дізнайтеся більше про ціну Poolz Finance (POOLX)

Токеноміка Poolz Finance (POOLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Poolz Finance (POOLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POOLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POOLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POOLX, досліджуйте ціну токена POOLX в реальному часі!

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