Токеноміка Star Atlas DAO (POLIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Star Atlas DAO (POLIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Офіційний вебсайт: https://staratlas.com Whitepaper: https://staratlas.com/white-paper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Купити POLIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Star Atlas DAO (POLIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Star Atlas DAO (POLIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,54M $ 13,54M $ 13,54M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 292,58M $ 292,58M $ 292,58M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 14,98 $ 14,98 $ 14,98 Історичний мінімум: $ 0,04294035647935489 $ 0,04294035647935489 $ 0,04294035647935489 Поточна ціна: $ 0,04628 $ 0,04628 $ 0,04628 Дізнайтеся більше про ціну Star Atlas DAO (POLIS)

Токеноміка Star Atlas DAO (POLIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Star Atlas DAO (POLIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POLIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POLIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POLIS, досліджуйте ціну токена POLIS в реальному часі!

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