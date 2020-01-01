Токеноміка Pocket Network (POKT) Дізнайтеся ключову інформацію про Pocket Network (POKT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pocket Network (POKT) Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Офіційний вебсайт: https://www.pokt.network/ Whitepaper: https://docs.pokt.network/home/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Купити POKT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pocket Network (POKT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pocket Network (POKT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 71,41M $ 71,41M $ 71,41M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,01B $ 2,01B $ 2,01B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,21 $ 3,21 $ 3,21 Історичний мінімум: $ 0,008747360397530879 $ 0,008747360397530879 $ 0,008747360397530879 Поточна ціна: $ 0,0355 $ 0,0355 $ 0,0355 Дізнайтеся більше про ціну Pocket Network (POKT)

Токеноміка Pocket Network (POKT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pocket Network (POKT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POKT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POKT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POKT, досліджуйте ціну токена POKT в реальному часі!

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