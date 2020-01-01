Токеноміка Pokemon (POKEMON)

Токеноміка Pokemon (POKEMON)

Дізнайтеся ключову інформацію про Pokemon (POKEMON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Pokemon (POKEMON)

Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure.

Офіційний вебсайт:
https://pokemonmoon.xyz/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6

Токеноміка та аналіз ціни Pokemon (POKEMON)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pokemon (POKEMON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 51,79K
$ 51,79K$ 51,79K
Історичний максимум:
$ 0,000000000003
$ 0,000000000003$ 0,000000000003
Історичний мінімум:
$ 0,000000000000038082
$ 0,000000000000038082$ 0,000000000000038082
Поточна ціна:
$ 0,0000000000001233
$ 0,0000000000001233$ 0,0000000000001233

Токеноміка Pokemon (POKEMON): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Pokemon (POKEMON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів POKEMON, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POKEMON, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку POKEMON, досліджуйте ціну токена POKEMON в реальному часі!

Як купити POKEMON

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Історія ціни Pokemon (POKEMON)

Аналіз історії ціни POKEMON допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни POKEMON

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.