Токеноміка Pond Coin (PNDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pond Coin (PNDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pond Coin (PNDC) Pond0x is a meme coin on Ethereum. Офіційний вебсайт: https://www.pond0x.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Купити PNDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pond Coin (PNDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pond Coin (PNDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 22,55T $ 22,55T $ 22,55T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Історичний максимум: $ 0,0000032 $ 0,0000032 $ 0,0000032 Історичний мінімум: $ 0,000000000000000003 $ 0,000000000000000003 $ 0,000000000000000003 Поточна ціна: $ 0,00000009994 $ 0,00000009994 $ 0,00000009994 Дізнайтеся більше про ціну Pond Coin (PNDC)

Токеноміка Pond Coin (PNDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pond Coin (PNDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PNDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PNDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PNDC, досліджуйте ціну токена PNDC в реальному часі!

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