Токеноміка Primex Finance (PMX) Дізнайтеся ключову інформацію про Primex Finance (PMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Primex Finance (PMX) Primex Finance — це протокол/застосунок для торгівлі з кредитним плечем і прибуткового фарму, що дозволяє використовувати ліквідність позичальників для збільшення ваших позицій на різних DeFi-протоколах. Ви можете застосовувати RWA, позиції ліквідності на децентралізованих біржах (DEX), торгувати з кредитним плечем на спотових DEX, а також інвестувати в LST та LRT, використовуючи позичену ліквідність. Офіційний вебсайт: https://primex.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Купити PMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Primex Finance (PMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Primex Finance (PMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 231,36K $ 231,36K $ 231,36K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 70,88M $ 70,88M $ 70,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,26M $ 3,26M $ 3,26M Історичний максимум: $ 0,288 $ 0,288 $ 0,288 Історичний мінімум: $ 0,003353640653706903 $ 0,003353640653706903 $ 0,003353640653706903 Поточна ціна: $ 0,003264 $ 0,003264 $ 0,003264 Дізнайтеся більше про ціну Primex Finance (PMX)

Токеноміка Primex Finance (PMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Primex Finance (PMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PMX, досліджуйте ціну токена PMX в реальному часі!

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