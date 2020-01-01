Токеноміка PLYR L1 (PLYR) Дізнайтеся ключову інформацію про PLYR L1 (PLYR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PLYR L1 (PLYR) PLYR Chain ─ це децентралізований ігровий блокчейн, розроблений для забезпечення безперебійної роботи з Web3 як для розробників, так і для гравців. Орієнтуючись на ігри, NFT та керовані спільнотою проєкти, PLYR Chain прагне надати користувачам безпечну, масштабовану та інтероперабельну платформу, пристосовану до потреб ігрової індустрії. Офіційний вебсайт: https://plyr.network Whitepaper: https://whitepaper.plyr.network/ Оглядач блокчейну: https://explorer.plyr.network/ Купити PLYR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PLYR L1 (PLYR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PLYR L1 (PLYR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 319,40K $ 319,40K $ 319,40K Загальна пропозиція: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Циркуляційна пропозиція: $ 86,09M $ 86,09M $ 86,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,78M $ 2,78M $ 2,78M Історичний максимум: $ 0,10656 $ 0,10656 $ 0,10656 Історичний мінімум: $ 0,003928102528175167 $ 0,003928102528175167 $ 0,003928102528175167 Поточна ціна: $ 0,00371 $ 0,00371 $ 0,00371 Дізнайтеся більше про ціну PLYR L1 (PLYR)

Токеноміка PLYR L1 (PLYR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PLYR L1 (PLYR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLYR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLYR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLYR, досліджуйте ціну токена PLYR в реальному часі!

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