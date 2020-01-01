Токеноміка PIKA PAMM (PKAM) Дізнайтеся ключову інформацію про PIKA PAMM (PKAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PIKA PAMM (PKAM) PIKA PAMM — перша мультичейн-платформа з моделлю автоматизованого первинного маркет-мейкера та трейдинг-майнінгу. Офіційний вебсайт: https://pamm.pika.io/home Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Купити PKAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PIKA PAMM (PKAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PIKA PAMM (PKAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 7,93739 $ 7,93739 $ 7,93739 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 5,74142 $ 5,74142 $ 5,74142 Дізнайтеся більше про ціну PIKA PAMM (PKAM)

Токеноміка PIKA PAMM (PKAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PIKA PAMM (PKAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PKAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PKAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PKAM, досліджуйте ціну токена PKAM в реальному часі!

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