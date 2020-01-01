Токеноміка Pixelverse (PIXFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Pixelverse (PIXFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pixelverse (PIXFI) Pixelverse містить гру на тему кіберпанку, доступну як у Telegram, так і в браузерах. Платформа може похвалитися 50 мільйонами гравців і понад 12 мільйонами підписників у соціальних мережах. Завдяки різноманітному набору ігор з елементами RPG і PvP-битвами в реальному часі Pixelverse залучив понад 500 тисяч онлайн-гравців, готових битися на PixelTap. На платформі також представлені такі відомі проєкти, як "Huxley" Бена Мауро, арт-директора, відомого своєю роботою над Call of Duty, Halo та Metal Gear. Офіційний вебсайт: https://pixelverse.xyz Whitepaper: https://docs.pixelverse.xyz Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Купити PIXFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pixelverse (PIXFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pixelverse (PIXFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 969,01K $ 969,01K $ 969,01K Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,55B $ 2,55B $ 2,55B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Історичний максимум: $ 0,09945 $ 0,09945 $ 0,09945 Історичний мінімум: $ 0,000364861908076226 $ 0,000364861908076226 $ 0,000364861908076226 Поточна ціна: $ 0,0003798 $ 0,0003798 $ 0,0003798 Дізнайтеся більше про ціну Pixelverse (PIXFI)

Токеноміка Pixelverse (PIXFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pixelverse (PIXFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIXFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIXFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIXFI, досліджуйте ціну токена PIXFI в реальному часі!

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