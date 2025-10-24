Актуальна ціна PINGPONG сьогодні становить 0.06302 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PINGPONG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PINGPONG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PINGPONG сьогодні становить 0.06302 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PINGPONG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PINGPONG на MEXC вже зараз.

Курс PINGPONG (PINGPONG)

Актуальна ціна 1 PINGPONG до USD:

-0,75%1D
USD
Графік ціни PINGPONG (PINGPONG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:12:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PINGPONG (PINGPONG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,06179
Мін. за 24 год
$ 0,06743
Макс. за 24 год

+1,82%

-0,75%

-5,22%

-5,22%

Актуальна ціна PINGPONG (PINGPONG) становить $ 0,06302. За останні 24 години PINGPONG торгувався між мінімумом у $ 0,06179 і максимумом у $ 0,06743, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PINGPONG становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то PINGPONG змінився на +1,82% за останню годину, -0,75% за 24 години та на -5,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PINGPONG (PINGPONG)

$ 55,70K
$ 55,70K$ 55,70K

$ 63,02M
$ 63,02M$ 63,02M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація PINGPONG — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,70K. Циркуляційна пропозиція PINGPONG — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,02M.

Історія ціни PINGPONG (PINGPONG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на PINGPONG за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0004762-0,75%
30 днів$ -0,0315-33,33%
60 днів$ +0,04302+215,10%
90 днів$ +0,04302+215,10%
Зміна ціни PINGPONG сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PINGPONG на $ -0,0004762 (-0,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PINGPONG за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0315 (-33,33%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PINGPONG за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PINGPONG змінився на $ +0,04302 (+215,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PINGPONG за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,04302 (+215,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PINGPONG (PINGPONG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PINGPONG зараз.

Що таке PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

Проєкт PINGPONG доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PINGPONG. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PINGPONG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PINGPONG у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі PINGPONG безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни PINGPONG (USD)

Скільки коштуватиме PINGPONG (PINGPONG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PINGPONG (PINGPONG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PINGPONG.

Перегляньте прогноз ціни PINGPONG вже зараз!

Токеноміка PINGPONG (PINGPONG)

Розуміння токеноміки PINGPONG (PINGPONG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PINGPONG зараз!

Як купити PINGPONG (PINGPONG)

Шукаєте як купити PINGPONG? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати PINGPONG на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PINGPONG до місцевих валют

1 PINGPONG (PINGPONG) до VND
1 658,3713
1 PINGPONG (PINGPONG) до AUD
A$0,0964206
1 PINGPONG (PINGPONG) до GBP
0,047265
1 PINGPONG (PINGPONG) до EUR
0,0541972
1 PINGPONG (PINGPONG) до USD
$0,06302
1 PINGPONG (PINGPONG) до MYR
RM0,2659444
1 PINGPONG (PINGPONG) до TRY
2,649991
1 PINGPONG (PINGPONG) до JPY
¥9,57904
1 PINGPONG (PINGPONG) до ARS
ARS$93,5008834
1 PINGPONG (PINGPONG) до RUB
5,1310884
1 PINGPONG (PINGPONG) до INR
5,5344164
1 PINGPONG (PINGPONG) до IDR
Rp1 050,3329132
1 PINGPONG (PINGPONG) до PHP
3,6942324
1 PINGPONG (PINGPONG) до EGP
￡E.2,9984916
1 PINGPONG (PINGPONG) до BRL
R$0,3390476
1 PINGPONG (PINGPONG) до CAD
C$0,088228
1 PINGPONG (PINGPONG) до BDT
7,701044
1 PINGPONG (PINGPONG) до NGN
91,999747
1 PINGPONG (PINGPONG) до COP
$246,171875
1 PINGPONG (PINGPONG) до ZAR
R.1,0921366
1 PINGPONG (PINGPONG) до UAH
2,6336058
1 PINGPONG (PINGPONG) до TZS
T.Sh.156,7660312
1 PINGPONG (PINGPONG) до VES
Bs13,36024
1 PINGPONG (PINGPONG) до CLP
$59,61692
1 PINGPONG (PINGPONG) до PKR
Rs17,7918064
1 PINGPONG (PINGPONG) до KZT
33,8266152
1 PINGPONG (PINGPONG) до THB
฿2,0664258
1 PINGPONG (PINGPONG) до TWD
NT$1,941016
1 PINGPONG (PINGPONG) до AED
د.إ0,2312834
1 PINGPONG (PINGPONG) до CHF
Fr0,0497858
1 PINGPONG (PINGPONG) до HKD
HK$0,4896654
1 PINGPONG (PINGPONG) до AMD
֏24,0440206
1 PINGPONG (PINGPONG) до MAD
.د.م0,5816746
1 PINGPONG (PINGPONG) до MXN
$1,159568
1 PINGPONG (PINGPONG) до SAR
ريال0,236325
1 PINGPONG (PINGPONG) до ETB
Br9,5166502
1 PINGPONG (PINGPONG) до KES
KSh8,1207572
1 PINGPONG (PINGPONG) до JOD
د.أ0,04468118
1 PINGPONG (PINGPONG) до PLN
0,2293928
1 PINGPONG (PINGPONG) до RON
лв0,2753974
1 PINGPONG (PINGPONG) до SEK
kr0,5911276
1 PINGPONG (PINGPONG) до BGN
лв0,1058736
1 PINGPONG (PINGPONG) до HUF
Ft21,1759804
1 PINGPONG (PINGPONG) до CZK
1,3196388
1 PINGPONG (PINGPONG) до KWD
د.ك0,01928412
1 PINGPONG (PINGPONG) до ILS
0,2073358
1 PINGPONG (PINGPONG) до BOB
Bs0,4342078
1 PINGPONG (PINGPONG) до AZN
0,107134
1 PINGPONG (PINGPONG) до TJS
SM0,5816746
1 PINGPONG (PINGPONG) до GEL
0,1707842
1 PINGPONG (PINGPONG) до AOA
Kz57,6576282
1 PINGPONG (PINGPONG) до BHD
.د.ب0,02369552
1 PINGPONG (PINGPONG) до BMD
$0,06302
1 PINGPONG (PINGPONG) до DKK
kr0,4052186
1 PINGPONG (PINGPONG) до HNL
L1,6504938
1 PINGPONG (PINGPONG) до MUR
2,8686704
1 PINGPONG (PINGPONG) до NAD
$1,0915064
1 PINGPONG (PINGPONG) до NOK
kr0,6289396
1 PINGPONG (PINGPONG) до NZD
$0,1090246
1 PINGPONG (PINGPONG) до PAB
B/.0,06302
1 PINGPONG (PINGPONG) до PGK
K0,2653142
1 PINGPONG (PINGPONG) до QAR
ر.ق0,2287626
1 PINGPONG (PINGPONG) до RSD
дин.6,361869
1 PINGPONG (PINGPONG) до UZS
soʻm759,2769338
1 PINGPONG (PINGPONG) до ALL
L5,243264
1 PINGPONG (PINGPONG) до ANG
ƒ0,1128058
1 PINGPONG (PINGPONG) до AWG
ƒ0,113436
1 PINGPONG (PINGPONG) до BBD
$0,12604
1 PINGPONG (PINGPONG) до BAM
KM0,1058736
1 PINGPONG (PINGPONG) до BIF
Fr185,34182
1 PINGPONG (PINGPONG) до BND
$0,0812958
1 PINGPONG (PINGPONG) до BSD
$0,06302
1 PINGPONG (PINGPONG) до JMD
$10,086351
1 PINGPONG (PINGPONG) до KHR
253,0921012
1 PINGPONG (PINGPONG) до KMF
Fr26,72048
1 PINGPONG (PINGPONG) до LAK
1 369,9999726
1 PINGPONG (PINGPONG) до LKR
රු19,0736332
1 PINGPONG (PINGPONG) до MDL
L1,0662984
1 PINGPONG (PINGPONG) до MGA
Ar281,3389256
1 PINGPONG (PINGPONG) до MOP
P0,5028996
1 PINGPONG (PINGPONG) до MVR
0,964206
1 PINGPONG (PINGPONG) до MWK
MK109,030902
1 PINGPONG (PINGPONG) до MZN
MT4,0276082
1 PINGPONG (PINGPONG) до NPR
रु8,8335134
1 PINGPONG (PINGPONG) до PYG
443,78684
1 PINGPONG (PINGPONG) до RWF
Fr91,31598
1 PINGPONG (PINGPONG) до SBD
$0,5180244
1 PINGPONG (PINGPONG) до SCR
0,8703062
1 PINGPONG (PINGPONG) до SRD
$2,5012638
1 PINGPONG (PINGPONG) до SVC
$0,5495344
1 PINGPONG (PINGPONG) до SZL
L1,0908762
1 PINGPONG (PINGPONG) до TMT
m0,22057
1 PINGPONG (PINGPONG) до TND
د.ت0,1846486
1 PINGPONG (PINGPONG) до TTD
$0,4260152
1 PINGPONG (PINGPONG) до UGX
Sh219,56168
1 PINGPONG (PINGPONG) до XAF
Fr35,54328
1 PINGPONG (PINGPONG) до XCD
$0,170154
1 PINGPONG (PINGPONG) до XOF
Fr35,54328
1 PINGPONG (PINGPONG) до XPF
Fr6,42804
1 PINGPONG (PINGPONG) до BWP
P0,8425774
1 PINGPONG (PINGPONG) до BZD
$0,12604
1 PINGPONG (PINGPONG) до CVE
$5,980598
1 PINGPONG (PINGPONG) до DJF
Fr11,15454
1 PINGPONG (PINGPONG) до DOP
$4,0131136
1 PINGPONG (PINGPONG) до DZD
د.ج8,198902
1 PINGPONG (PINGPONG) до FJD
$0,1443158
1 PINGPONG (PINGPONG) до GNF
Fr543,2324
1 PINGPONG (PINGPONG) до GTQ
Q0,4814728
1 PINGPONG (PINGPONG) до GYD
$13,1478626
1 PINGPONG (PINGPONG) до ISK
kr7,68844

Ресурс PINGPONG

Щоб дізнатися більше про PINGPONG, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPINGPONG
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про PINGPONG

Скільки сьогодні коштує PINGPONG (PINGPONG)?
Актуальна ціна PINGPONG у USD становить 0,06302 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PINGPONG до USD?
Поточна ціна PINGPONG до USD — $ 0,06302. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PINGPONG?
Ринкова капіталізація PINGPONG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PINGPONG?
Циркуляційна пропозиція PINGPONG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PINGPONG?
PINGPONG досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PINGPONG?
Історична мінімальна ціна PINGPONG становила -- USD.
Який обсяг торгівлі PINGPONG?
Актуальний обсяг торгівлі PINGPONG за 24 години — $ 55,70K USD.
Чи підніметься ціна PINGPONG цього року?
PINGPONG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PINGPONG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:12:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PINGPONG (PINGPONG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PINGPONG до USD

Сума

PINGPONG
PINGPONG
USD
USD

1 PINGPONG = 0,06302 USD

Торгувати PINGPONG

PINGPONG/USDT
$0,06302
$0,06302$0,06302
-0,77%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --