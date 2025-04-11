Що таке PhyChain (PHY)

PhyChain — це перша в світі інноваційна платформа, заснована на DePIN (децентралізованій мережі фізичної інфраструктури) та технології розподілених обчислювальних потужностей. Ми прагнемо розкрити потенціал мільярдів пристроїв, що простоюють, побудувати справедливу і стійку децентралізовану мережу обчислювальних потужностей і забезпечити надійну підтримку майбутньої цифрової економіки.

Проєкт PhyChain доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PhyChain. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз ціни PhyChain

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як PhyChain, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PHY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни PhyChain.

Історія ціни PhyChain

Відстеження траєкторії ціни PHY надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PHY. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни PhyChain.

Як купити PhyChain (PHY)

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PHY до місцевих валют

1 PHY до VND ₫ 10,477.68183 1 PHY до AUD A$ 0.6497217 1 PHY до GBP ￡ 0.3105588 1 PHY до EUR € 0.3595944 1 PHY до USD $ 0.40863 1 PHY до MYR RM 1.8061446 1 PHY до TRY ₺ 15.5524578 1 PHY до JPY ¥ 58.6506639 1 PHY до RUB ₽ 34.0061886 1 PHY до INR ₹ 35.1748704 1 PHY до IDR Rp 6,810.4972758 1 PHY до KRW ₩ 580.4384835 1 PHY до PHP ₱ 23.3654634 1 PHY до EGP ￡E. 20.962719 1 PHY до BRL R$ 2.3945718 1 PHY до CAD C$ 0.5639094 1 PHY до BDT ৳ 49.6608039 1 PHY до NGN ₦ 652.7619072 1 PHY до UAH ₴ 16.917282 1 PHY до VES Bs 29.01273 1 PHY до PKR Rs 114.5880246 1 PHY до KZT ₸ 211.1758977 1 PHY до THB ฿ 13.6768461 1 PHY до TWD NT$ 13.2273531 1 PHY до AED د.إ 1.4996721 1 PHY до CHF Fr 0.3309903 1 PHY до HKD HK$ 3.1668825 1 PHY до MAD .د.م 3.800259 1 PHY до MXN $ 8.3074479

Ресурс PhyChain

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Люди також запитують: Інші запитання про PhyChain Яка сьогодні ціна PhyChain (PHY)? Поточна ціна PhyChain (PHY) становить 0.40863 USD . Яка ринкова капіталізація PhyChain (PHY)? Поточна ринкова капіталізація PhyChain становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції PHY на ринкову ціну в реальному часі 0.40863 USD . Яка циркуляційна пропозиція PhyChain (PHY)? Поточна циркуляційна пропозиція PhyChain (PHY) становить -- USD . Яка була найвища ціна PhyChain (PHY)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна PhyChain (PHY) становить 0.45148 USD . Який обсяг торгівлі PhyChain (PHY) за 24 год? Обсяг торгівлі PhyChain (PHY) за 24 год становить $ 845.19K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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