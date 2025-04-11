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Поточна ціна PhyChain (PHY)

USD

Графік ціни PhyChain (PHY) в реальному часі

$0.40863
$0.40863$0.40863
+1,534.52%(1D)

Дані та інформація про ціну PHY в реальному часі

Поточна ціна PhyChain (PHY) сьогодні становить 0.40863 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна PHY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку PhyChain:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 845.19K USD
- Зміна ціни PhyChain протягом дня – +1,534.52%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники PHYUSD

Відстежуйте зміни ціни на PhyChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.38363+1,534.52%
30 днів$ +0.38363+1,534.52%
60 днів$ +0.38363+1,534.52%
90 днів$ +0.38363+1,534.52%
Зміна ціни PhyChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PHY на $ +0.38363 (+1,534.52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PhyChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.38363 (+1,534.52%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PhyChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PHY змінився на $ +0.38363 (+1,534.52%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PhyChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.38363 (+1,534.52%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну PHY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну PhyChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.45148
$ 0.45148$ 0.45148

$ 0.45148
$ 0.45148$ 0.45148

-4.51%

+1,534.52%

+1,534.52%

Ринкова інформація PHY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 845.19K
$ 845.19K$ 845.19K

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Що таке PhyChain (PHY)

PhyChain — це перша в світі інноваційна платформа, заснована на DePIN (децентралізованій мережі фізичної інфраструктури) та технології розподілених обчислювальних потужностей. Ми прагнемо розкрити потенціал мільярдів пристроїв, що простоюють, побудувати справедливу і стійку децентралізовану мережу обчислювальних потужностей і забезпечити надійну підтримку майбутньої цифрової економіки.

Проєкт PhyChain доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PhyChain. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PHY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PhyChain у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

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Прогноз ціни PhyChain

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як PhyChain, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PHY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни PhyChain.

Історія ціни PhyChain

Відстеження траєкторії ціни PHY надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PHY. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни PhyChain.

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PHY до місцевих валют

1 PHY до VND
10,477.68183
1 PHY до AUD
A$0.6497217
1 PHY до GBP
0.3105588
1 PHY до EUR
0.3595944
1 PHY до USD
$0.40863
1 PHY до MYR
RM1.8061446
1 PHY до TRY
15.5524578
1 PHY до JPY
¥58.6506639
1 PHY до RUB
34.0061886
1 PHY до INR
35.1748704
1 PHY до IDR
Rp6,810.4972758
1 PHY до KRW
580.4384835
1 PHY до PHP
23.3654634
1 PHY до EGP
￡E.20.962719
1 PHY до BRL
R$2.3945718
1 PHY до CAD
C$0.5639094
1 PHY до BDT
49.6608039
1 PHY до NGN
652.7619072
1 PHY до UAH
16.917282
1 PHY до VES
Bs29.01273
1 PHY до PKR
Rs114.5880246
1 PHY до KZT
211.1758977
1 PHY до THB
฿13.6768461
1 PHY до TWD
NT$13.2273531
1 PHY до AED
د.إ1.4996721
1 PHY до CHF
Fr0.3309903
1 PHY до HKD
HK$3.1668825
1 PHY до MAD
.د.م3.800259
1 PHY до MXN
$8.3074479

Ресурс PhyChain

Щоб дізнатися більше про PhyChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPhyChain
Оглядач блокчейну

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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PHY
USD

1 PHY = 0.40863 USD

Торгівля

PHYUSDT
$0.40863
$0.40863$0.40863
+1,534.52%

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