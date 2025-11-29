Philcoin — це перша у світі благодійна монета, яка змінює спосіб здійснення пожертв. Створена на основі переконання, що кожен повинен мати можливість давати і отримувати, Philcoin є токеном винагороди Get2Give в екосистемі PhilSocial: користувачі заробляють винагороди за допомогою рефералів, транзакцій та взаємодії на платформі, а також розблоковують ці винагороди, повертаючи їх на перевірені благодійні цілі.