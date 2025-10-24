Актуальна ціна Phi сьогодні становить 0.006702 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PHI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Phi сьогодні становить 0.006702 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PHI на MEXC вже зараз.

Логотип Phi

Курс Phi (PHI)

Актуальна ціна 1 PHI до USD:

$0,006702
$0,006702$0,006702
+0,37%1D
USD
Графік ціни Phi (PHI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:30:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Phi (PHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,006288
$ 0,006288$ 0,006288
Мін. за 24 год
$ 0,006841
$ 0,006841$ 0,006841
Макс. за 24 год

$ 0,006288
$ 0,006288$ 0,006288

$ 0,006841
$ 0,006841$ 0,006841

--
----

--
----

+0,08%

+0,37%

-30,41%

-30,41%

Актуальна ціна Phi (PHI) становить $ 0,006702. За останні 24 години PHI торгувався між мінімумом у $ 0,006288 і максимумом у $ 0,006841, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то PHI змінився на +0,08% за останню годину, +0,37% за 24 години та на -30,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Phi (PHI)

--
----

$ 53,28K
$ 53,28K$ 53,28K

$ 6,70M
$ 6,70M$ 6,70M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Phi — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,28K. Циркуляційна пропозиція PHI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,70M.

Історія ціни Phi (PHI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Phi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00002471+0,37%
30 днів$ +0,001702+34,04%
60 днів$ +0,001702+34,04%
90 днів$ +0,001702+34,04%
Зміна ціни Phi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PHI на $ +0,00002471 (+0,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Phi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,001702 (+34,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Phi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PHI змінився на $ +0,001702 (+34,04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Phi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,001702 (+34,04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Phi (PHI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Phi зараз.

Що таке Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Проєкт Phi доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Phi. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PHI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Phi у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Phi безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Phi (USD)

Скільки коштуватиме Phi (PHI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Phi (PHI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Phi.

Перегляньте прогноз ціни Phi вже зараз!

Токеноміка Phi (PHI)

Розуміння токеноміки Phi (PHI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PHI зараз!

Як купити Phi (PHI)

Шукаєте як купити Phi? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Phi на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PHI до місцевих валют

1 Phi (PHI) до VND
176,36313
1 Phi (PHI) до AUD
A$0,01025406
1 Phi (PHI) до GBP
0,0050265
1 Phi (PHI) до EUR
0,00576372
1 Phi (PHI) до USD
$0,006702
1 Phi (PHI) до MYR
RM0,02828244
1 Phi (PHI) до TRY
0,28121592
1 Phi (PHI) до JPY
¥1,018704
1 Phi (PHI) до ARS
ARS$9,94355634
1 Phi (PHI) до RUB
0,54400134
1 Phi (PHI) до INR
0,58836858
1 Phi (PHI) до IDR
Rp111,69995532
1 Phi (PHI) до PHP
0,39293826
1 Phi (PHI) до EGP
￡E.0,31894818
1 Phi (PHI) до BRL
R$0,03605676
1 Phi (PHI) до CAD
C$0,0093828
1 Phi (PHI) до BDT
0,8189844
1 Phi (PHI) до NGN
9,7839147
1 Phi (PHI) до COP
$26,1796875
1 Phi (PHI) до ZAR
R.0,1162797
1 Phi (PHI) до UAH
0,28007658
1 Phi (PHI) до TZS
T.Sh.16,71317952
1 Phi (PHI) до VES
Bs1,420824
1 Phi (PHI) до CLP
$6,340092
1 Phi (PHI) до PKR
Rs1,89210864
1 Phi (PHI) до KZT
3,59736552
1 Phi (PHI) до THB
฿0,2194905
1 Phi (PHI) до TWD
NT$0,20662266
1 Phi (PHI) до AED
د.إ0,02459634
1 Phi (PHI) до CHF
Fr0,00529458
1 Phi (PHI) до HKD
HK$0,05207454
1 Phi (PHI) до AMD
֏2,55701406
1 Phi (PHI) до MAD
.د.م0,06185946
1 Phi (PHI) до MXN
$0,1233168
1 Phi (PHI) до SAR
ريال0,0251325
1 Phi (PHI) до ETB
Br1,01206902
1 Phi (PHI) до KES
KSh0,86583138
1 Phi (PHI) до JOD
د.أ0,004751718
1 Phi (PHI) до PLN
0,02439528
1 Phi (PHI) до RON
лв0,02928774
1 Phi (PHI) до SEK
kr0,06286476
1 Phi (PHI) до BGN
лв0,01125936
1 Phi (PHI) до HUF
Ft2,2481859
1 Phi (PHI) до CZK
0,14033988
1 Phi (PHI) до KWD
د.ك0,002050812
1 Phi (PHI) до ILS
0,02204958
1 Phi (PHI) до BOB
Bs0,04617678
1 Phi (PHI) до AZN
0,0113934
1 Phi (PHI) до TJS
SM0,06185946
1 Phi (PHI) до GEL
0,01816242
1 Phi (PHI) до AOA
Kz6,10934214
1 Phi (PHI) до BHD
.د.ب0,002519952
1 Phi (PHI) до BMD
$0,006702
1 Phi (PHI) до DKK
kr0,04309386
1 Phi (PHI) до HNL
L0,17552538
1 Phi (PHI) до MUR
0,30507504
1 Phi (PHI) до NAD
$0,11607864
1 Phi (PHI) до NOK
kr0,06708702
1 Phi (PHI) до NZD
$0,01166148
1 Phi (PHI) до PAB
B/.0,006702
1 Phi (PHI) до PGK
K0,02821542
1 Phi (PHI) до QAR
ر.ق0,02432826
1 Phi (PHI) до RSD
дин.0,6765669
1 Phi (PHI) до UZS
soʻm80,74696938
1 Phi (PHI) до ALL
L0,5576064
1 Phi (PHI) до ANG
ƒ0,01199658
1 Phi (PHI) до AWG
ƒ0,0120636
1 Phi (PHI) до BBD
$0,013404
1 Phi (PHI) до BAM
KM0,01125936
1 Phi (PHI) до BIF
Fr19,710582
1 Phi (PHI) до BND
$0,00864558
1 Phi (PHI) до BSD
$0,006702
1 Phi (PHI) до JMD
$1,0726551
1 Phi (PHI) до KHR
26,91563412
1 Phi (PHI) до KMF
Fr2,841648
1 Phi (PHI) до LAK
145,69564926
1 Phi (PHI) до LKR
රු2,02842732
1 Phi (PHI) до MDL
L0,11339784
1 Phi (PHI) до MGA
Ar29,91960456
1 Phi (PHI) до MOP
P0,05348196
1 Phi (PHI) до MVR
0,1025406
1 Phi (PHI) до MWK
MK11,5951302
1 Phi (PHI) до MZN
MT0,42832482
1 Phi (PHI) до NPR
रु0,93941934
1 Phi (PHI) до PYG
47,195484
1 Phi (PHI) до RWF
Fr9,711198
1 Phi (PHI) до SBD
$0,05509044
1 Phi (PHI) до SCR
0,09302376
1 Phi (PHI) до SRD
$0,26600238
1 Phi (PHI) до SVC
$0,05844144
1 Phi (PHI) до SZL
L0,11601162
1 Phi (PHI) до TMT
m0,023457
1 Phi (PHI) до TND
د.ت0,01963686
1 Phi (PHI) до TTD
$0,04530552
1 Phi (PHI) до UGX
Sh23,349768
1 Phi (PHI) до XAF
Fr3,779928
1 Phi (PHI) до XCD
$0,0180954
1 Phi (PHI) до XOF
Fr3,779928
1 Phi (PHI) до XPF
Fr0,683604
1 Phi (PHI) до BWP
P0,08960574
1 Phi (PHI) до BZD
$0,013404
1 Phi (PHI) до CVE
$0,6360198
1 Phi (PHI) до DJF
Fr1,186254
1 Phi (PHI) до DOP
$0,42678336
1 Phi (PHI) до DZD
د.ج0,87179616
1 Phi (PHI) до FJD
$0,01521354
1 Phi (PHI) до GNF
Fr57,77124
1 Phi (PHI) до GTQ
Q0,05120328
1 Phi (PHI) до GYD
$1,39823826
1 Phi (PHI) до ISK
kr0,817644

Ресурс Phi

Щоб дізнатися більше про Phi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPhi
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Phi

Скільки сьогодні коштує Phi (PHI)?
Актуальна ціна PHI у USD становить 0,006702 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PHI до USD?
Поточна ціна PHI до USD — $ 0,006702. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Phi?
Ринкова капіталізація PHI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PHI?
Циркуляційна пропозиція PHI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PHI?
PHI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PHI?
Історична мінімальна ціна PHI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі PHI?
Актуальний обсяг торгівлі PHI за 24 години — $ 53,28K USD.
Чи підніметься ціна PHI цього року?
PHI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PHI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:30:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Phi (PHI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PHI до USD

Сума

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0,006702 USD

Торгувати PHI

PHI/USDT
$0,006702
$0,006702$0,006702
+0,31%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

