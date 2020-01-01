Токеноміка Phoenix Global (PHB) Дізнайтеся ключову інформацію про Phoenix Global (PHB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phoenix Global (PHB) Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Офіційний вебсайт: https://www.phoenix.global/ Whitepaper: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Купити PHB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phoenix Global (PHB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phoenix Global (PHB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,22M $ 23,22M $ 23,22M Загальна пропозиція: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M Циркуляційна пропозиція: $ 56,93M $ 56,93M $ 56,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,10M $ 26,10M $ 26,10M Історичний максимум: $ 4,1358 $ 4,1358 $ 4,1358 Історичний мінімум: $ 0,06654096148398123 $ 0,06654096148398123 $ 0,06654096148398123 Поточна ціна: $ 0,4078 $ 0,4078 $ 0,4078 Дізнайтеся більше про ціну Phoenix Global (PHB)

Токеноміка Phoenix Global (PHB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phoenix Global (PHB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHB, досліджуйте ціну токена PHB в реальному часі!

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