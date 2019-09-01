Токеноміка Phala (PHA) Дізнайтеся ключову інформацію про Phala (PHA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phala (PHA) Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Офіційний вебсайт: https://phala.network/ Whitepaper: https://docs.phala.network/introduction/readme Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Купити PHA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phala (PHA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phala (PHA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,76M $ 75,76M $ 75,76M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 801,09M $ 801,09M $ 801,09M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,415366 $ 1,415366 $ 1,415366 Історичний мінімум: $ 0,07072015218418083 $ 0,07072015218418083 $ 0,07072015218418083 Поточна ціна: $ 0,09457 $ 0,09457 $ 0,09457 Дізнайтеся більше про ціну Phala (PHA)

Токеноміка Phala (PHA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phala (PHA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHA, досліджуйте ціну токена PHA в реальному часі!

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