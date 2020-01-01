Токеноміка Perpetual Protocol (PERP) Дізнайтеся ключову інформацію про Perpetual Protocol (PERP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Perpetual Protocol (PERP) Perpetual Protocol — це децентралізований безстроковий контрактний протокол для кожного активу, який став можливим завдяки віртуальному автоматичному маркет-мейкеру (vAMM). Трейдери можуть торгувати з vAMM напряму без участі контрагентів. Власники PERP можуть стати стейкерами, стейкаючи токени PERP в обмін на частину комісії за транзакції та винагороди за стейкінг. Офіційний вебсайт: https://perp.com Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Купити PERP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Perpetual Protocol (PERP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Perpetual Protocol (PERP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,51M $ 14,51M $ 14,51M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 25,181 $ 25,181 $ 25,181 Історичний мінімум: $ 0,16472737216386243 $ 0,16472737216386243 $ 0,16472737216386243 Поточна ціна: $ 0,2199 $ 0,2199 $ 0,2199 Дізнайтеся більше про ціну Perpetual Protocol (PERP)

Токеноміка Perpetual Protocol (PERP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Perpetual Protocol (PERP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PERP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PERP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PERP, досліджуйте ціну токена PERP в реальному часі!

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