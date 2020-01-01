Токеноміка Pepe Unchained (PEPU) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe Unchained (PEPU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Pepe Unchained (PEPU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe Unchained (PEPU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,65M $ 12,65M $ 12,65M Загальна пропозиція: $ 16,00B $ 16,00B $ 16,00B Циркуляційна пропозиція: $ 16,00B $ 16,00B $ 16,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 12,65M $ 12,65M $ 12,65M Історичний максимум: $ 0,02535 $ 0,02535 $ 0,02535 Історичний мінімум: $ 0,000615796712815676 $ 0,000615796712815676 $ 0,000615796712815676 Поточна ціна: $ 0,0007905 $ 0,0007905 $ 0,0007905 Дізнайтеся більше про ціну Pepe Unchained (PEPU)

Токеноміка Pepe Unchained (PEPU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe Unchained (PEPU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEPU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEPU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEPU, досліджуйте ціну токена PEPU в реальному часі!

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