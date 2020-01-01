Токеноміка Pepa Inu (PEPA) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepa Inu (PEPA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepa Inu (PEPA) Pepa Inu is a new and exciting meme-based cryptocurrency project that aims to revolutionize the world of memecoins. With a roadmap that includes exciting new utilities like Future Pools and Pepe Care, Pepa Inu is designed to bring fun and innovation to the cryptocurrency market. Офіційний вебсайт: https://pepa-inu.com/ Whitepaper: https://pepa-inu.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0xC3137c696796D69F783CD0Be4aB4bB96814234Aa Купити PEPA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepa Inu (PEPA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepa Inu (PEPA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00000000006383 $ 0,00000000006383 $ 0,00000000006383 Історичний мінімум: $ 0,000000000000150204 $ 0,000000000000150204 $ 0,000000000000150204 Поточна ціна: $ 0,0000000000004358 $ 0,0000000000004358 $ 0,0000000000004358 Дізнайтеся більше про ціну Pepa Inu (PEPA)

Токеноміка Pepa Inu (PEPA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepa Inu (PEPA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEPA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEPA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEPA, досліджуйте ціну токена PEPA в реальному часі!

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