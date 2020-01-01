Токеноміка Pell Network (PELL) Дізнайтеся ключову інформацію про Pell Network (PELL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pell Network (PELL) Pell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ. Офіційний вебсайт: https://pell.network/ Whitepaper: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Купити PELL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pell Network (PELL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pell Network (PELL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,002498 $ 0,002498 $ 0,002498 Дізнайтеся більше про ціну Pell Network (PELL)

Токеноміка Pell Network (PELL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pell Network (PELL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PELL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PELL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PELL, досліджуйте ціну токена PELL в реальному часі!

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