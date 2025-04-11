Що таке Pell Network (PELL)

Pell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

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Прогноз ціни Pell Network

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Історія ціни Pell Network

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PELL до місцевих валют

1 PELL до VND ₫ 105.692202 1 PELL до AUD A$ 0.00655398 1 PELL до GBP ￡ 0.00313272 1 PELL до EUR € 0.00362736 1 PELL до USD $ 0.004122 1 PELL до MYR RM 0.01821924 1 PELL до TRY ₺ 0.15688332 1 PELL до JPY ¥ 0.59163066 1 PELL до RUB ₽ 0.34303284 1 PELL до INR ₹ 0.35482176 1 PELL до IDR Rp 68.69997252 1 PELL до KRW ₩ 5.8550949 1 PELL до PHP ₱ 0.23569596 1 PELL до EGP ￡E. 0.2114586 1 PELL до BRL R$ 0.02415492 1 PELL до CAD C$ 0.00568836 1 PELL до BDT ৳ 0.50094666 1 PELL до NGN ₦ 6.58464768 1 PELL до UAH ₴ 0.1706508 1 PELL до VES Bs 0.292662 1 PELL до PKR Rs 1.15589124 1 PELL до KZT ₸ 2.13020838 1 PELL до THB ฿ 0.13796334 1 PELL до TWD NT$ 0.13342914 1 PELL до AED د.إ 0.01512774 1 PELL до CHF Fr 0.00333882 1 PELL до HKD HK$ 0.0319455 1 PELL до MAD .د.م 0.0383346 1 PELL до MXN $ 0.08380026

Ресурс Pell Network

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