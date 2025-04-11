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Поточна ціна Pell Network (PELL)

USD

Графік ціни Pell Network (PELL) в реальному часі

$0.004122
$0.004122$0.004122
+9.97%(1D)

Дані та інформація про ціну PELL в реальному часі

Поточна ціна Pell Network (PELL) сьогодні становить 0.004122 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна PELL у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Pell Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 100.12K USD
- Зміна ціни Pell Network протягом дня – +9.97%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники PELLUSD

Відстежуйте зміни ціни на Pell Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00037371+9.97%
30 днів$ -0.013378-76.45%
60 днів$ -0.013378-76.45%
90 днів$ -0.013378-76.45%
Зміна ціни Pell Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PELL на $ +0.00037371 (+9.97%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pell Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.013378 (-76.45%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pell Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PELL змінився на $ -0.013378 (-76.45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pell Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.013378 (-76.45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну PELL

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Pell Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.003719
$ 0.003719$ 0.003719

$ 0.004214
$ 0.004214$ 0.004214

$ 0.065
$ 0.065$ 0.065

-1.63%

+9.97%

-2.33%

Ринкова інформація PELL

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 100.12K
$ 100.12K$ 100.12K

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Що таке Pell Network (PELL)

Pell Network побудувала мережу сервісів з децентралізованою валідацією омнічейн, що живитися рестейкінгом BTC, щоб розширити BTCFi на сферу криптоекономічної безпеки та повністю розкрити потенціал безпеки Bitcoin. Pell підвищує ефективність капіталу для стейкерів і надає розробникам ефективний, безпечний і доступний спосіб створювати сервіси валідації. Спираючись на нашу інноваційну омнічейн-мережу рестейкінгу BTC, Pell прискорить розширення будуючи комплексну омнічейн-інфраструктуру для децентралізованих фінансів (DeFAI), керованих ШІ.

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Прогноз ціни Pell Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Pell Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PELL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Pell Network.

Історія ціни Pell Network

Відстеження траєкторії ціни PELL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PELL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Pell Network.

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PELL до місцевих валют

1 PELL до VND
105.692202
1 PELL до AUD
A$0.00655398
1 PELL до GBP
0.00313272
1 PELL до EUR
0.00362736
1 PELL до USD
$0.004122
1 PELL до MYR
RM0.01821924
1 PELL до TRY
0.15688332
1 PELL до JPY
¥0.59163066
1 PELL до RUB
0.34303284
1 PELL до INR
0.35482176
1 PELL до IDR
Rp68.69997252
1 PELL до KRW
5.8550949
1 PELL до PHP
0.23569596
1 PELL до EGP
￡E.0.2114586
1 PELL до BRL
R$0.02415492
1 PELL до CAD
C$0.00568836
1 PELL до BDT
0.50094666
1 PELL до NGN
6.58464768
1 PELL до UAH
0.1706508
1 PELL до VES
Bs0.292662
1 PELL до PKR
Rs1.15589124
1 PELL до KZT
2.13020838
1 PELL до THB
฿0.13796334
1 PELL до TWD
NT$0.13342914
1 PELL до AED
د.إ0.01512774
1 PELL до CHF
Fr0.00333882
1 PELL до HKD
HK$0.0319455
1 PELL до MAD
.د.م0.0383346
1 PELL до MXN
$0.08380026

Ресурс Pell Network

Щоб дізнатися більше про Pell Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPell Network
Оглядач блокчейну

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Сума

PELL
USD

1 PELL = 0.004122 USD

Торгівля

PELLUSDT
$0.004122
$0.004122$0.004122
+5.17%

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