Токеноміка peaq network (PEAQ) Дізнайтеся ключову інформацію про peaq network (PEAQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація peaq network (PEAQ) peaq очолює глобальну інфраструктурну революцію, надаючи людям можливість володіти та заробляти на фізичній інфраструктурі, якою вони користуються, такій як мобільність, енергія та зв'язок. peaq ─ це блокчейн рівня 1, розроблений для того, щоб стати щоб стати основною економічною машинною, відомою як DePIN. Він є домом для більш ніж 50 застосунків у 21 галузі для понад 2 000 000 пристроїв, транспортних засобів, механізмів і роботів (Machine RWA), які на ньому працюють. peaq слугує бездозвільною цифровою інфраструктурою без кордонів для все більш інтелектуальних машин, які служать всьому людству на 100%, а не лише 1%, демократизуючи достаток в епоху штучного інтелекту та автоматизації робочих місць. Офіційний вебсайт: https://www.peaq.network/ Whitepaper: https://docs.peaq.network/ Оглядач блокчейну: https://peaq.subscan.io/ Купити PEAQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни peaq network (PEAQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена peaq network (PEAQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 73,78M $ 73,78M $ 73,78M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 962,60M $ 962,60M $ 962,60M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,7551 $ 0,7551 $ 0,7551 Історичний мінімум: $ 0,05928107887405021 $ 0,05928107887405021 $ 0,05928107887405021 Поточна ціна: $ 0,07665 $ 0,07665 $ 0,07665 Дізнайтеся більше про ціну peaq network (PEAQ)

Детальна структура токена peaq network (PEAQ) Дізнайтеся більше про те, як випускаються, розподіляються та розблоковуються токени PEAQ. У цьому розділі висвітлюються ключові аспекти економічної структури токена: корисність, стимули та графік розблокування. Overview Peaq (PEAQ) is the native utility token of the Peaq network, which is a Layer 1 blockchain designed for Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePINs). Its tokenomics are engineered to balance network incentives, governance participation, ecosystem development, and funding sustainability. Issuance Mechanism Genesis Supply : 4.2 billion PEAQ tokens at network launch.

: 4.2 billion PEAQ tokens at network launch. Ongoing Issuance (Disinflationary Model) : Initial Inflation Rate: 3.5% per annum. Yearly Reduction: Inflation rate decreases by 10% annually until it stabilizes at 1%. Governance: On-chain mechanisms allow governance to alter these parameters as the network evolves.

: Inflation Distribution 40% of newly minted tokens: released as staking rewards (validators and delegators).

of newly minted tokens: released as staking rewards (validators and delegators). 60%: allocated to ecosystem treasuries for long-term growth and development (non-circulating) [State of peaq Q1 2025]. Allocation Mechanism A combination of ecosystem-building, investor funding, security, and team incentives with detailed initial allocations as follows: Allocation Category Initial % of Supply Vesting/Locking Details Community Campaigns 20% 36-month vest, no lock-up Core Team 15% Vesting (details subject to change) EoT Labs 13% Not specified Network Security 11.5% Not specified Ecosystem & Treasury 9% Not specified Pre-Seed 8.5% 24-month vest, 6-month lock, 5% release after lock-up Seed 7% 24-month vest, 6-month lock, 5% release after lock-up Pre-launch Private Sale 6% Not specified Private Sale 5% Not specified Community Sale(s) 5% Not specified Note: The initial allocation is subject to periodic review and future proposals through governance. Usage & Incentive Mechanisms Utility & Network Participation Transaction Fees : PEAQ is used to pay for network transactions, incentivizing validators.

: PEAQ is used to pay for network transactions, incentivizing validators. Staking : Stakers contribute to network security and decentralization. By Q1 2025, 41.2% of total PEAQ issuance was staked.

: Governance (future): Token holders will gain voting rights to shape network evolution and economics. Incentives Validator & Delegator Rewards : 40% of annual inflation given as staking rewards.

: 40% of annual inflation given as staking rewards. Community Campaigns : Largest allocation early on to spur user growth, DePIN onboarding, and ecosystem activity.

: Largest allocation early on to spur user growth, DePIN onboarding, and ecosystem activity. Hardware Operator Incentives: Block rewards are shared with hardware operators, crucial for DePINs, driving adoption on the platform. Locking & Vesting / Unlocking Timeline Locking/Vesting Details by Major Group Group Lock/Vest Schedule Pre-Seed/Seed 24 months vest, 6 months lock, 5% unlock post-lock Community 36 months vest, no lock Others Vesting schedules vary, generally multi-year Unlocking Events Initial Unlock (Nov 2024): Gradual supply growth as mainnet launches.

Gradual supply growth as mainnet launches. Q2 2025 Major Unlock: ~294.1 million PEAQ to enter circulation (6.7% of genesis supply). Breakdown: Investors: 31.8% (93.45M tokens) Community: 59.8% (175.98M) Network Security: 2.7% (7.88M) Ecosystem/Treasury: 0.7% (2.1M) Inflation: 5% (newly minted)

Unlock Distribution Table (Q2 2025 Example) Category Tokens Unlocked (M) % of Q2‘25 Unlock Notes Investors 93.4 31.8% Private investors Community 176 59.8% Growth/campaign funds Network Security 7.9 2.7% For security initiatives Treasury 2.1 0.7% Ecosystem support Inflation/Rewards 14.7 5.0% Minted, rewards Future Supply Growth: Most allocations employ vesting to ensure gradual unlocking over 24-36 months, curbing sell pressure and supporting sustainable network growth. Additional Details Delegated Proof of Stake (DPoS) : Central to network security, distributing economic rewards for supporting honest validation.

: Central to network security, distributing economic rewards for supporting honest validation. Machine Economy Innovations : Peaq is developing DePIN and MachineFi functionalities, such as tokenizing physical machines for DeFi participation and fractionalized revenue sharing.

: Peaq is developing DePIN and MachineFi functionalities, such as tokenizing physical machines for DeFi participation and fractionalized revenue sharing. On-chain Governance: Not live at mainnet but planned for the future, allowing token holders to adjust economics via governance. Summary Peaq’s tokenomics employ a disinflationary issuance, broad-based allocation favoring community and security, staking-driven incentives, and a well-structured multi-year unlocking and vesting schedule. This design aims to bootstrap ecosystem growth, sustain decentralized security, and provide robust mechanisms for future governance and sustainability, with heavy incentives for DePIN and infrastructure network adoption.

Токеноміка peaq network (PEAQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки peaq network (PEAQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEAQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEAQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEAQ, досліджуйте ціну токена PEAQ в реальному часі!

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