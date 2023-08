Що таке ( )

PEAKDEFI is a self-funded project that provides DeFi for the community. It started in 2020 and has since established itself as an ecosystem with various web3 products and different utilities for the PEAK token.

зареєстровано на MEXC, а це означає, що ви можете легко купувати, зберігати, передавати та ставити ці монети зараз на нашій платформі! Якщо ви хочете дізнатися більше про цей маркер, відвідайте нашу сторінку ознайомлення з цифровими активами.



Ви також можете:

- Перевірити доступність ставок

- Прочитати відгуки та аналітику про в нашому блозі

Як купити PEAKDEFI

Шукаєте, як купити PEAKDEFI? Процес ще ніколи не був таким простим! Ви можете легко придбати токени на MEXC, дотримуючись наших простих інструкцій за цим посиланням.

Приєднуйтеся до торгів безстроковими ф’ючерсами

Після того як ви зареєструєтесь на MEXC і успішно придбаєте токени USDT або , ви зможете почати торгувати деривативами, такими як ф’ючерси та маржа на , щоб отримати більший дохід.

Торгівля ф'ючерсами

Що таке ф'ючерси на PEAKDEFI?

Ф'ючерсні контракти — це юридичні угоди про купівлю або продаж у майбутньому. Ф'ючерс на PEAKDEFI — це контрактне представлення монет PEAKDEFI, і фактичний розрахунок (або готівкою) відбудеться в майбутньому, коли буде виконано контракт.

Не знаєте, як почати торгувати деривативами? Дізнайтеся більше про ф’ючерси в MEXC Learn. Ви знайдете покрокові інструкції щодо того, як успішно здійснювати ф’ючерсні операції.

Ресурс

Попередження про ризик

