Токеноміка PlayDapp (PDA) Дізнайтеся ключову інформацію про PlayDapp (PDA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PlayDapp (PDA) PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Офіційний вебсайт: https://playdapp.com Whitepaper: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Купити PDA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PlayDapp (PDA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PlayDapp (PDA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,41M $ 3,41M $ 3,41M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 626,22M $ 626,22M $ 626,22M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1548 $ 0,1548 $ 0,1548 Історичний мінімум: $ 0,004606491207156611 $ 0,004606491207156611 $ 0,004606491207156611 Поточна ціна: $ 0,005439 $ 0,005439 $ 0,005439 Дізнайтеся більше про ціну PlayDapp (PDA)

Токеноміка PlayDapp (PDA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PlayDapp (PDA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PDA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PDA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PDA, досліджуйте ціну токена PDA в реальному часі!

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