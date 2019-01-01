Токеноміка PAX Gold (PAXG) Дізнайтеся ключову інформацію про PAX Gold (PAXG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAX Gold (PAXG) Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Офіційний вебсайт: https://www.paxos.com/paxgold/ Whitepaper: https://www.paxos.com/pax-gold-whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Купити PAXG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAX Gold (PAXG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAX Gold (PAXG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 931,33M $ 931,33M $ 931,33M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 278,58K $ 278,58K $ 278,58K FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3 574,73 $ 3 574,73 $ 3 574,73 Історичний мінімум: $ 1 387,97650287 $ 1 387,97650287 $ 1 387,97650287 Поточна ціна: $ 3 343,1 $ 3 343,1 $ 3 343,1 Дізнайтеся більше про ціну PAX Gold (PAXG)

Токеноміка PAX Gold (PAXG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAX Gold (PAXG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAXG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAXG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAXG, досліджуйте ціну токена PAXG в реальному часі!

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